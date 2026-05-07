Куриный бульон из пакетика без химии: новый продукт компании-резидента московского технополиса

В особой экономической зоне столицы выпустили сухой концентрат для приготовления куриного бульона. Новинку в 2025 году представил местный производитель, специализирующийся на профилактическом, спортивном и лечебном питании. Об этом сообщил глава ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

«В ОЭЗ Москвы создан ряд преимуществ – развитая промышленная инфраструктура, транспортная доступность, широкие налоговые льготы для резидентов. Это позволяет компаниям направлять ресурсы в расширение ассортимента и объемов производства инновационной продукции», — отметил Геннадий Дёгтев.

Предприятие располагает собственной научной базой и современным производством, соответствующим международным стандартам. В портфеле компании — более десяти патентов на инновационную продукцию.

Изюминка новинки — натуральный состав. Сухой куриный бульон сделан с добавлением овощей и специй, богат белком. При этом в нём нет глутамата натрия, сахара, подсластителей, крахмала, сои и искусственных красителей. Концентрат можно использовать как основу для супов или как приправу к разным блюдам.

Всего за 2025 год предприятие изготовило около 1,5 млн единиц продукции — витаминов, спортивных гелей и биологически активных добавок. Товары московского резидента ОЭЗ пользуются спросом не только в России, но и в Беларуси, Казахстане и других странах.

Добавим, что в 2026 году особая экономическая зона «Технополис Москва» отметит 20-летие. За два десятилетия проект вырос из стартовой площадки для инноваций в крупнейший промышленный хаб страны. Здесь формируется технологический суверенитет России. Сегодня на десяти площадках ОЭЗ (общая площадь — 430 гектаров) работают более 240 высокотехнологичных предприятий в сферах микроэлектроники, приборостроения, биомедицины, IT и робототехники. Создано 30 тысяч высококвалифицированных рабочих мест.