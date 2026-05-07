НовостиПроисшествия7 мая 2026 14:46

Собянин сообщил об уничтожении уже 52 летевших на Москву беспилотников

Силы ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве
Мила ГЕНЬ
Фото: REUTERS.

Средства противовоздушной обороны Министерства обороны РФ сбили еще два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Москве. Таким образом, общее количество уничтоженных БПЛА достигло 52. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Ситуация находится под контролем городских служб и правоохранительных органов.

Ранее глава города публиковал информацию об уничтожении 50 дронов, летевших на Москву 7 мая.