Эксгибициониста задержали в Подмосковье возле детской площадки

Сотрудники Ступинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий. В дежурную часть поступила информация о том, что в селе Семеновское на улице Школьная рядом с детской площадкой неадекватный мужчина ходит за девочками и демонстрирует гениталии. Об этом рассказала KP.RU пресс-служба ведомства.

Оперативно прибывшие по адресу росгвардейцы задержали 36-летнего уроженца Центральной Азии. Для дальнейшего разбирательства гражданина доставили в отдел полиции.

Позже в социальных сетях родители потерпевших выразили благодарность сотрудникам вневедомственной охраны за оперативность, неравнодушие и профессионализм. Возбуждено уголовное дело.