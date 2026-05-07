Пассажир рейса Москва – Омск устроил дебош и не полетел

В дежурную часть Линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово поступило сообщение от диспетчера службы транспортной безопасности. На борт воздушного судна, следующего рейсом Москва – Омск, потребовался наряд полиции из-за деструктивного поведения одного из пассажиров. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Прибывшие транспортные полицейские установили личность нарушителя. Им оказался уроженец Омска 1989 года рождения. Пассажиры и бортпроводники рассказали, что мужчина вел себя вызывающе: громко и грубо выражался нецензурной бранью и не реагировал на неоднократные замечания окружающих и членов экипажа.

В отношении дебошира стражи порядка составили протокол о мелком хулиганстве. К полету мужчина допущен не был.