График отключения горячей воды в Москве в 2026 году уже опубликован

Жители столицы могут узнать даты отключения горячей воды на портале mos.ru. Об этом сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства в мессенджере MAX.

Ежегодно плановые отключения проводятся после окончания отопительного сезона в рамках подготовки к новому. Это необходимая мера для гидравлических испытаний теплосетей, в ходе которых выявляются ненадежные участки для своевременного ремонта. Общая протяженность тепловых сетей в столице составляет более 19 тысяч километров, поэтому испытания проводятся с мая по август включительно.

Максимальный срок отключения горячей воды в Москве — 10 дней. Полностью отключать ее нельзя, так как любой системе для нормального функционирования нужны профилактические работы. Благодаря ежегодной подготовке отопительные сезоны в столице проходят штатно. Всего к осенне-зимнему периоду подготовят более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.

Узнать даты отключения можно в онлайн-сервисе, указав адрес — улицу и номер дома. С 2018 года сервисом воспользовались более 23,2 миллиона раз, из них свыше 3 миллионов — в прошлом году.

Посмотреть график также можно в приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы» во вкладке «Услуги» и на сайте МОЭК. Пользователи портала mos.ru могут заранее подписаться на уведомления об отключении. Для этого нужно добавить в личный кабинет полный адрес, открыть раздел «Профиль», найти «Настройку подписок», выбрать подраздел «ЖКУ» и в строке «Отключение горячей воды» отметить способ информирования — электронную почту или пуш-уведомление.

Если указать адрес заранее, уведомления поступят за неделю до планового отключения. Узнать сроки можно и по телефону единой справочной службы правительства Москвы: +7 495 777-77-77, единого диспетчерского центра: +7 495 539-53-53, а также горячей линии по регистрации показаний приборов учета воды: +7 495 539-25-25.