Росгвардейцы оперативно задержали нетрезвого дебошира с ножом на востоке Москвы Фото: Предоставлено Росгвардией.

В Восточном административном округе столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали пьяного дебошира, который угрожал гражданам острым предметом. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Находясь на маршруте патрулирования, стражи правопорядка получили сигнал «Тревога» с одного из охраняемых объектов на Зеленом проспекте. Незамедлительно прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили у торгового центра мужчину. Он размахивал ножом, выражался нецензурной бранью и угрожал прохожим.

Сотрудники вневедомственной охраны оперативно задержали 29-летнего москвича и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.