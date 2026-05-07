Братья Фоминых закрыли собой взрыв: в Подмосковье почтили память погибших росгвардейцев

В Подмосковье почтили память погибших при исполнении служебного долга росгвардейцев Фото: Предоставлено Росгвардией.

В Главном управлении Росгвардии по Московской области прошло памятное мероприятие, посвященное сотрудникам вневедомственной охраны Александру и Алексею Фоминых, которые трагически погибли при выполнении служебного долга 27 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В церемонии приняли участие заместитель начальника главка по военно-политической работе полковник полиции Артем Кошелев и исполняющий обязанности начальника Управления вневедомственной охраны полковник полиции Игорь Кирсанов. Офицеры возложили цветы к мемориальной табличке на территории подмосковного главка, отдав дань уважения мужеству и самоотверженности своих коллег.

Ежедневно, переступая порог, сотрудники видят имена своих товарищей, для которых верность присяге и защита людей оказались важнее собственной жизни. Мемориал стал не только символом памяти, но и напоминанием о цене служебного долга, мужестве и готовности к самопожертвованию ради безопасности граждан.

7 мая 1999 года братья Фоминых прибыли по сообщению о вооруженном мужчине, угрожавшем гранатой жителям дома в Реутове. Осознавая опасность, они первыми вошли в подъезд, где преступник привел в действие взрывное устройство. Братья закрыли собой эпицентр взрыва, предотвратив более тяжкие последствия и спасли мирных граждан. За проявленные мужество и отвагу они были посмертно награждены орденами Мужества.