Собянин сообщил об уничтожении уже 57 БПЛА, летевших на Москву Фото: REUTERS.

Средства противовоздушной обороны Министерства обороны отразили атаку еще двух беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице. Таким образом, общее количество уничтоженных БПЛА достигло 57. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Атака двух беспилотников отражена ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Ситуация находится под контролем городских служб и правоохранительных органов.