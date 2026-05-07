Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 61 БПЛА, летевших на столицу

Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 59 БПЛА, летевших на столицу Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации силами противовоздушной обороны еще двух беспилотников ВСУ, летевших на столицу в четверг, 7 мая. Всего за день российским военнослужащим удалось сбить и уничтожить 61 дрон Вооруженных сил Украины.

«Отражена атака ещё двух БПЛА», - написал Собянин в личном канале в мессенджере MAX.

До этого в течение дня градоначальник несколько раз сообщал о ликвидации системами ПВО украинских БПЛА, летевших на Москву. Сейчас на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб. Ситуация находится под контролем городских служб и правоохранительных органов.

Ранее KP.RU сообщал, что российские средства ПВО в ночь с 6 на 7 мая сбили 347 украинских беспилотников над регионами России.