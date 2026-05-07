Собянин сообщил об отражении атаки 81-го БПЛА на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что на подлете к Москве была отражена атака 81 беспилотного летательного аппарата.

«Уничтожен один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в МАКСЕ.

При этом с начала суток столичные ПВО успешно ликвидировали 20 БПЛА. Ранее российские силы ПВО сбили 605 украинских беспилотников над разными регионами за суточный период.

Минобороны в свою очередь сообщило, что за 4 часа, с 20.00 мск до 24.00 мск, средствами противовоздушной обороны сбили 95 БПЛА ВСУ над регионами РФ. Дроны были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областями, а также Краснодарским краем, Республикой Крым, Московским регионом и акваториями Азовского и Черного морей.