Синоптик Тишковец: 30-градусная жара в Москву вернется только летом

В Московском регионе 7 мая были зафиксированы температурные рекорды, однако 30-градусная жара вернется только в календарное лето. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москве на главной метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до плюс 28,8 градуса, на Балчуге было плюс 30 градусов, в Тушино — плюс 28,9, в Строгино — плюс 29,3, в районе МГУ — плюс 29,3, в Бутово — плюс 29,1. Рекорды тепла в Подмосковье зафиксировали в Можайске — плюс 28,5 градуса (предыдущий рекорд был установлен в 1967 году), и в Коломне — плюс 30,9 градуса (предыдущий рекорд 1967 года).

Пятидневное «метеорологическое лето» закончилось, пояснил синоптик. В пятницу, 8 мая, в регионе ожидается облачная и дождливая погода, в отдельных районах — грозы. Днем температура воздуха в Москве составит плюс 16–18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до плюс 12.