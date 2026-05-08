В Москве шестилетняя девочка получила ожог лица от комнатного растения

Врачи детской городской клинической больницы №9 имени Сперанского оказали помощь шестилетней девочке, которая получила химический ожог первой-второй степени от комнатного растения молочай. Об этом сообщается в канале департамента здравоохранения Москвы в мессенджере MAX.

Инцидент произошел, когда ребенок оторвал дома листок растения. Сок попал на руки, а затем — на лицо. Реакция последовала незамедлительно: появились покраснения, мелкие пузыри, участки с отслоением верхнего слоя кожи, а также отек век. Девочку экстренно госпитализировали.

Медики обработали ожоговые раны антисептиком, затем нанесли на поврежденные участки кожи лица антибактериальный крем. Параллельно проводили противоотечную и противовоспалительную терапию.

Через несколько дней девочку выписали под амбулаторное наблюдение травматолога. Врачи напоминают, что комнатные растения, особенно потенциально опасные, следует размещать в местах, недоступных для детей и домашних животных: на высоких полках или в подвесных кашпо. При контакте с растениями необходимо использовать перчатки и тщательно мыть руки после работы.