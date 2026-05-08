Василий Десятков рассказал о создании нового пешеходного маршрута на западе Москвы

Подробнее о строительстве двух набережных на правом берегу Москвы-реки на западе столицы рассказал руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Василий Десятков. Проект затрагивает два столичных района: Филевский Парк и Дорогомилово.

«Продолжаются активные работы по благоустройству набережной Западный Порт от Шелепихинского до Белорусского моста, ее протяженность составляет свыше 800 метров. Кроме того, идет строительство новой набережной длиной около 1,2 километра от Белорусского моста до театра «Мастерская П.Н. Фоменко», - отметил глава ведомства.

Он уточнил, что там укрепляется береговая линия, а также создаются искусственные насыпи для расширения территории.

Как сообщил Десятков, с открытием двух набережных появится новый пешеходный маршрут от моста Академика Королева до Дорогомиловского моста.

По всей длине набережных проложат пешеходные дорожки и создадут места для отдыха. Благодаря этому важному для города проекту появится современное, функциональное прогулочное и рекреационное пространство. Реорганизация практически заброшенной земли позволит обустроить в столице не только еще одну зеленую зону, но и создать для жителей и туристов дополнительную точку притяжения.

