Анатолий Гарбузов рассказал об устройстве инфраструктуры первого профильного технопарка в Москве

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал об оснащении технопарка «Рябиновая, 44». В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы уточнили, что парк построен при поддержке города в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) и программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).

«Технопарк “Рябиновая, 44” — первый профильный пищевой технопарк столицы — стал частью системной работы города по развитию промышленной инфраструктуры. Объект площадью около 15 тысяч квадратных метров ориентирован на размещение производств пищевой промышленности и предоставляет резидентам современную инженерную и технологическую базу для запуска и расширения выпуска продукции», - отметил столичный министр.

Он добавил, что после выхода на проектные мощности на предприятии смогут трудоустроиться более 200 квалифицированных специалистов.

Благодаря проектным решениям удобно размещены производственные зоны. Кроме того, обеспечена гибкость при размещении оборудования. Это особенно важно для компаний с различными технологическими линиями.

Рабочая высота помещений достигает 3,9 метра, что создает необходимые условия для установки инженерных коммуникаций и систем. А расчетная нагрузка на пол составляет 720 килограммов на квадратный метр. В результате резиденты могут размещать внутри технопарка разнообразное оборудование. В здании есть четыре лифта грузоподъемностью до пяти тонн и автоматические секционные ворота. Плюс к этому обустроен подземный этаж для отгрузки с прямым доступом курьерского автотранспорта и пандус для разгрузки малотоннажного транспорта.

Генеральный директор RBNA Павел Несмачный пояснил, что в парке сделано все для работы пищевого производства - от систем водоснабжения и усиленной производственной канализации с очисткой стоков до электроэнергии и продуманной вентиляции.

«Первые резиденты уже начали свою работу, а свободные новые площади ожидают арендаторов», — добавил гендиректор.

МаИП стали одним из ключевых инструментов развития экономики Москвы. У инвесторов есть возможность на льготных условиях развивать производственные, социальные и коммерческие объекты. При этом они обязаны создать новые рабочие места. По программе МПТ инвесторам предстоит возвести более 290 сооружений - от промышленных предприятий до офисных и торговых центров, а также учреждений образования, культуры и спорта. Их общая площадь - 9,5 миллиона квадратных метров.