Максим Ликсутов: С начала года рост промышленности Москвы составил почти 13 процентов

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о росте промышленного производства в столице. Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, заметное увеличение демонстрирует обрабатывающая сфера.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица оказывает комплексное содействие предприятиям города. За счет созданной эффективной системы из 20 финансовых и нефинансовых механизмов поддержки промышленное производство демонстрирует стабильно положительную динамику. По итогам первого квартала рост составил 12,7 процента», - отметил заммэра.

Он уточнил, что в обрабатывающей отрасли увеличение достигло 12,9 процента, если сравнивать с январем — мартом прошлого года.

Такие результаты вносят вклад в наращивание технологического суверенитета страны и в реализацию национального проекта «Средства производства и автоматизации».

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов напомнил, что столица является ведущим индустриальным центром, в котором сосредоточены предприятия более чем из 20 отраслей.

«Сегодня они выпускают все необходимое для жизни горожан — от продуктов питания до современных медизделий — и продолжают наращивать свои мощности. Благодаря этому в городе появляются новые рабочие места и становится больше доступных и качественных товаров», — подчеркнул столичный министр.

Напомним, каждый год в Москве начинают свою работу около 150 новых технологичных предприятий. Сегодня в столице действуют почти 4,6 тысячи промышленных компаний. Благодаря этому трудоустроены свыше 755 тысяч горожан. Московские производители вправе воспользоваться более чем 20 эффективными мерами поддержки. В их числе - программа компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.