НовостиПроисшествия8 мая 2026 10:38

Собянин сообщил об уничтожении уже 91 БПЛА, летевшего на Москву

Мила ГЕНЬ
Фото: REUTERS.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об очередной успешной работе средств противовоздушной обороны. По его словам, военные сбили еще три беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Информация об этом появилась в официальном канале градоначальника в мессенджере MAX.

Общее число ликвидированных дронов, летевших на столицу, достигло уже 91 штуки. На месте падения обломков сбитых аппаратов сейчас работают специалисты экстренных служб. Они занимаются ликвидацией возможных последствий и осмотром территории.