Московские росгвардейцы задержали мужчину, устроившего пьяный дебош в хостеле

На востоке Москвы росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину, который устроил погром в гостиничном номере. Инцидент произошел на охраняемом объекте, расположенном на улице Краснобогатырской. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.

Во время планового патрулирования правоохранители получили сигнал тревоги с этого объекта. Прибыв на место, сотрудники ведомства поговорили с перепуганной администраторшей. Женщина рассказала, что один из постояльцев ведет себя агрессивно, так как сильно пьян.

По словам работницы хостела, 40-летний мужчина громко ругался матом, а также повредил настенные часы и разбил вазу, которая стояла на стойке регистрации. Росгвардейцы оперативно задержали буйного гражданина. Дебошира доставили в отдел полиции, где ему предстоит ответить за свое поведение по закону.