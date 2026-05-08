Водителям напомнили о бесплатной парковке в Москве 9 и 11 мая Фото: Дмитрий МИТИН. Перейти в Фотобанк КП

Московских автомобилистов предупредили об изменении графика работы городских парковок в ближайшие праздничные дни. Оставить машину без оплаты можно будет 9 и 11 мая на всех улицах столицы. Об этом напомнили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как пояснили в ведомстве, в праздники на дорогах города машин традиционно меньше, чем в обычные будни. Именно поэтому власти приняли решение отменить плату за уличные парковки. При этом автомобилистов попросили неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Бесплатный режим 9 и 11 мая будет действовать в том числе и на тех улицах, где обычно установлены высокие тарифы — 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах с динамической стоимостью. Исключение составят перехватывающие парковки со шлагбаумом, они останутся платными во все праздничные дни.

Отдельный график ждет водителей 10 мая. В этот день парковки будут работать по режиму воскресенья: бесплатно оставить авто можно будет везде, кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и зон динамического тарифа. Там плата сохранится в обычном размере.