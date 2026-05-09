Анатолий Гарбузов: Московская промышленность провела торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы

На производственных площадках Москвы провели торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы рассказали, что сотрудники заводов и фабрик поздравили своих ветеранов, почтили память павших и возложили цветы к мемориалам. Кроме того, они приняли участие к акции «Бессмертный полк». Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов напомнил, что коллективы московских предприятий внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

«Десятки из них продолжают работать и сегодня. На этих заводах и фабриках бережно хранят память о героических годах, о тех, кто не вернулся с войны, и тех, кто день за днем, не жалея сил, обеспечивал фронт всем необходимым. Ежегодно столичные промышленники и производства участвуют в памятных церемониях, чтобы почтить подвиг защитников Родины», — отметил столичный министр.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы в преддверии Дня Победы поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны и вручил им памятные подарки.

Группа компаний «Москабельмет» провела торжественную встречу в историческом сквере столичной площадки. Участники возложили цветы к обелиску с именами заводчан, погибших на фронте. На предприятии в том числе развивают интерактивный проект «Бессмертный полк». Там собраны истории семей сотрудников — участников войны и тружеников тыла.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, провели и в Объединенной авиастроительной корпорации. Память героев на митингах почтили сотрудники ОКБ Микояна и ОКБ Сухого.

Для работников Московского нефтеперерабатывающего завода состоялась лекция военного историка Артема Драбкина о подвигах нефтяников в годы Великой Отечественной войны. По традиции сотрудники предприятия возложили цветы к мемориалу Победы.

«Объединенные кондитеры» передали сладкие подарки и цветы ветеранам и труженикам тыла, ранее работавшим на кондитерских фабриках холдинга. К празднику «Кондитерский концерн «Бабаевский» изготовил набор конфет, украшенный Георгиевской лентой.

