В Московском зоопарке впервые за 15 лет получили потомство розовых амфиприонов Фото: Московский зоопарк.

В Московском зоопарке на свет появились мальки розового амфиприона, известного многим как рыба-клоун. Специалисты ждали этого пополнения почти 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

Нынешние мальки стали уже вторым поколением розовых клоунов, выведенных в стенах столичного зоосада. Их родителям сейчас по 22 года, что считается довольно почтенным возрастом для таких рыб. В дикой природе этот вид обитает у коралловых рифов Юго-Восточной Азии, Новой Гвинеи и в некоторых регионах Океании, взрослые особи достигают длины около 10 сантиметров и имеют яркий коралловый окрас с белой полоской вдоль головы.

Пока мальков содержат в лаборатории отдела «Аквариум», но их родителей уже могут увидеть посетители зоопарка. Взрослые амфиприоны живут в павильоне «Экзотариум» на Новой территории. Специалисты отмечают, что разведение рыб-клоунов в неволе — это процесс колоссальной сложности, требующий ювелирной точности от ихтиологов. Сейчас задача зоологов — обеспечить молодняк всем необходимым для полноценного роста, включая специальный живой корм, обогащенный полезными веществами.

Сам процесс появления на свет уникален. Самка мечет от 300 до 500 икринок рядом с актинией, которая обеспечивает надежную защиту кладки. В Московском зоопарке розовые клоуны успешно размножаются рядом с четырехцветной актинией. После оплодотворения самец берет на себя основную заботу о потомстве: он постоянно обмахивает икринки плавниками, создавая ток воды и приток кислорода.

Через 7–10 дней в полной темноте из икринок выклевываются крошечные личинки. Собрать их — целое искусство, после чего их перемещают в отдельный аквариум. Особого внимания заслуживает питание: для выживания личинкам требуется солоноводная коловратка — планктонный организм, который предварительно «напитывают» омега-3 и омега-6 из водорослей. Как показал предыдущий опыт зоологов, без такой подготовки личинки не выживают.

Примерно с 14–20 дня жизни рацион мальков дополняют личинками мелкого рачка. А на 21-й день происходит настоящее волшебное превращение: личинки становятся полноценными мальками. Интересно, что все они изначально рождаются самцами. Самками становятся самые крупные и сильные особи, которые начинают доминировать в аквариуме и есть больше остальных.

Для успешного содержания амфиприонов необходимо строго соблюдать температурный и гидрохимический режим в аквариуме, а также раз в месяц проводить замену воды. Сотрудники зоопарка неукоснительно следуют всем этим правилам, чтобы рыбы-клоуны чувствовали себя как дома.