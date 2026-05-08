Собянин сообщил об уничтожении уже 101 летевшего на Москву беспилотника Фото: REUTERS.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о новой успешной работе средств противовоздушной обороны. По его информации, военные сбили еще три беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом градоначальник написал в своем официальном канале в мессенджере MAX.

С учетом последних перехватов общее число ликвидированных дронов, летевших на столицу, достигло уже 101 штуки. На месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб. Они занимаются осмотром территории и ликвидацией возможных последствий.