Помады, тональные кремы и парфюм: росгвардейцы задержали рецидивиста с мужской сумочкой косметики в гипермаркете

Судимый за кражи мужчина попался на воровстве косметики в Пушкине Фото: Предоставлено Росгвардией.

В подмосковном Пушкине стражи порядка задержали необычного воришку прямо в одном из известных гипермаркетов. Сигнал «тревожной кнопки» поступил с охраняемого объекта, и наряд группы задержания вневедомственной охраны выехал на место. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Прибывшие росгвардейцы выяснили, что причиной тревоги стала кража косметики. Один из посетителей, воспользовавшись отсутствием продавцов, сложил в свою сумку помады, тональные кремы и парфюм известных брендов. Злоумышленник не учел, что все его действия фиксируют камеры видеонаблюдения.

25-летний житель Ногинска попытался покинуть магазин, не оплатив недешевую коллекцию косметики. Однако на выходе его уже ждали сотрудники Росгвардии. Общая стоимость похищенного могла составить более 30 тысяч рублей, если бы воришке удалось довести задуманное до конца.

Как выяснилось позже, задержанный уже был судим за аналогичное преступление. Теперь вместо модных покупок его ждет очередное разбирательство в отделе полиции. Курьезный случай в очередной раз доказал, что мужская сумочка не всегда содержит мужские вещи.