В Москве на беспилотных трамваях совершено уже более 100 тысяч поездок

Москва стала первым городом в мире, в котором запустили регулярное движение беспилотного трамвая с пассажирами. По столичным улицам ездят уже четыре инновационных трамвая. Некоторые из них работают в тестовом режиме, изучая маршрут и составляя высокоточную карту местности.

Известно, что на беспилотных трамваях совершено уже более 100 тысяч поездок без единого нарушения дорожных правил. Кроме того, на них выполнено свыше 3 тысяч рейсов. Новые трамваи проехали более 35 тысяч километров вместе с ранее состоявшимися испытаниями.

Как сообщили в столичном Дептрансе, до конца этого года беспилотные технологии внедрят еще в 11 трамваях. В результате в целом их число вырастет до 15 единиц. Напомним, в Стратегии развития городского транспорта до 2030 года, которую утвердил Мэр Москвы Сергей Собянин, планируется оснастить инновационными решениями около 2/3 столичного парка трамваев, а к 2035 году — порядка 90% трамваев.

Как пояснил Николас Ю, исполнительный директор института городских инноваций Гуанчжоу, беспилотная экономика кардинально изменит города.

«Сегодня личный автомобиль эксплуатируется лишь 5% времени, а 95% времени остается «мёртвой сталью», занимающей дороги и парковки. Эта территория высвободится под зеленые зоны, рекреацию или доступное жилье», - отметил эксперт.

По его мнению, каждому городу предстоит создать цифровую платформу для координации миллионов беспилотных единиц. Это гигантская программная цель, и власти должны быть «за штурвалом», подчеркнул он.

Об опыте Китая в части новых технологий напомнил Ян Шуай, генеральный директор по России и Центральной Азии в Шэньчжэньском институте планирования и проектирования городского транспорта.

«Нам нужно в отношении новых технологий, двигаться немного быстрее и действовать первыми», - уверен эксперт.

Директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова отметила, что сегодня Россия уверенно входит в число мировых лидеров по развитию беспилотных технологий на земле, в воздухе и на воде.

«Автономные пассажирские и грузовые перевозки — уже реальность, и на них есть спрос со стороны бизнеса. Однако их настоящий экономический потенциал раскроется тогда, когда водитель полностью покинет кабину, а для беспилотного движения станут доступными все автомобильные дороги страны», - пояснила директор.

Она уточнила, что этот качественный переход станет возможным сразу после принятия и вступления в силу федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах.