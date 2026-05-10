Максим Ликсутов: Московская компания обеспечила форменной одеждой участников Парада Победы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о столичной фабрике «Золотое Руно», принявшей участие в подготовке к Параду Победы в Москве и Северной Осетии. Как уточнили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, компания обеспечила выпуск одежды для роты почетного караула и парадных расчетов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает системную поддержку разным сферам производства. Сегодня в столице работает более 340 предприятий легкой промышленности — от небольших дизайнерских студий до крупных фабрик», - отметил заммэра, уточнив, что они решают самые разные задачи, включая важнейшие проекты государственного масштаба. В частности, на московском предприятии произвели для Парада Победы форменную одежду для роты почетного караула и парадных расчетов.

Оснащенная новейшим оборудованием столичная фабрика внедряет передовые решения в области конструирования одежды. Сейчас там работают пять производственных площадок. Их общая площадь - более 23 тысяч квадратных метров. В цехах трудятся свыше трех тысяч специалистов. Производитель создает продукцию высокого качества.

Как пояснил руководитель компании Денис Ярлыков, сотрудники подходят к задаче с максимальной ответственностью.

«Каждая деталь форменной одежды проходит строгий контроль качества. Всего в этом году мы изготовили свыше 300 тысяч единиц продукции для участников Парада Победы», — уточнил представитель фабрики.

Москва признана крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. В городе каждый год запускают около 150 технологичных предприятий. Всего в столице уже примерно 4,6 тысячи промышленных компаний. Там создано свыше 755 тысяч рабочих мест. Производители столицы вправе пользоваться более чем 20 эффективными мерами поддержки. Сюда входят программа компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.