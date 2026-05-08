НовостиПроисшествия8 мая 2026 14:47

В центре Москвы тушат исторический дом с кафе и барами

Объект культурного наследия времен Ивана Грозного загорелся на Пятницкой
Авторы (2):
Александра БУДАЕВА
Мила ГЕНЬ
Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В центре столицы случился пожар в старинном здании на Пятницкой улице. Возгорание произошло в доме 2/38, строение 1, где раньше располагались кафе и бары. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что огонь охватил первый этаж двухэтажного административного строения. Люди успели покинуть помещения самостоятельно еще до приезда спасателей. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время огонь продолжает распространяться по перекрытиям здания. Специалисты работают на месте, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Информация о причинах пожара уточняется.

Особую тревогу вызывает тот факт, что горящее здание является объектом культурного наследия регионального значения. Во времена Ивана Грозного на этом месте стоял казенный питейный дом. То строение сгорело во время пожара 1787 года, а после него возвели новое здание, которое затем неоднократно перестраивалось.