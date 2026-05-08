В Москве ввели ограничение скорости передвижения курьеров до 25 километров в час

Власти Москвы утвердили новый регламент работы курьерских служб, который ограничивает скорость передвижения доставщиков на средствах индивидуальной мобильности. Теперь курьеры на электросамокатах, велосипедах и мопедах не смогут разгоняться быстрее 25 километров в час. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на новый Стандарт работы курьерских служб.

Как пояснил заммэра по транспорту Максим Ликсутов, соблюдение скоростного режима станет технически обязательным благодаря внедрению специальных IoT-модулей. Эти устройства делают невозможным превышение скорости в так называемых «медленных зонах». По словам Ликсутова, ежедневно курьеры в Москве доставляют более 700 тысяч заказов, поэтому автоматизация контроля повышает безопасность горожан.

Новый регламент также вводит персональную ответственность доставщиков. Они обязаны проходить верификацию документов и ежедневный фотоконтроль перед началом смены. Данные о работе каждой компании и каждого курьера поступают в единую цифровую систему, которая обновляется в реальном времени. Это позволяет властям оперативно применять санкции — от штрафов до блокировки.

Заместитель руководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин привел впечатляющую статистику. С 2020 года число активных курьеров в Москве выросло в 15 раз — с 8 до 120 тысяч человек. К 2030 году этот показатель, по прогнозам, может достичь 200 тысяч. Ежедневно в городе выполняется около 1,3 миллиона заказов, а услугами курьеров пользуются 80 процентов жителей столицы.

Как отметил Максим Ликсутов, за два года работы по действующему стандарту уровень доверия москвичей к курьерским службам вырос до 80 процентов. Новые правила призваны сделать передвижение по городу еще безопаснее как для пешеходов, так и для самих доставщиков.

«Мы полностью поддерживаем общую цель — повысить безопасность дорожного движения для всех его участников. В Купере ключевые элементы такого подхода уже работают. Мы внедрили собственные цифровые инструменты регулирования, ввели фотоконтроль перед сменами, учли требования к экипировке со светоотражающими элементами и установили IoT-модули на транспорте, которые ограничивают скорость до 25 км/ч и автоматически снижают ее в тихих зонах. Это позволяет курьерам передвигаться по городу безопасно и эффективно, минимизируя нарушения требований города и при этом соблюдая сроки доставки заказов», — добавил KP.RU директор компании по взаимодействию с органами власти сервиса доставки «Купер» Павел Глухов.