Владислав Овчинский: В ЮВАО возведут новый дом для реализации программы реновации

Владислав Овчинский. Фото - Департамент градостроительной политики.

Выдан градостроительный план (ГПЗУ) на строительство очередного дома по программе реновации в Юго-Восточном округе столицы. Речь об участке на улице Паперника, владение 14. Как рассказал Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, под будущую новостройку отвели 1,62 гектара земли. Здесь возведут современный жилой комплекс общей площадью до 52 тысяч квадратных метров. И это будут не просто стены.

«Новостройка будет соответствовать московским стандартам — это качественная отделка, энергоэффективные инженерные решения и адаптированные для маломобильных жителей пространства», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики

По его словам, во дворе обустроят зону отдыха, поставят детские городки и спортивные снаряды. А на первых этажах разместят помещения под кафе, аптеки, кружки или офисы врачей — словом, всё, что нужно для жизни без лишних поездок.

Особый бонус для будущих жильцов: до метро «Рязанский проспект» (Таганско-Краснопресненская линия) — пять минут пешком. Выходишь из подъезда и уже через пару кварталов на станции.

Кстати, по данным на 2025 год, в одном только Юго-Восточном округе уже получили ключи от новых квартир жители 27 домов. Москва вообще остаётся одним из лидеров среди регионов по скорости возведения жилья.