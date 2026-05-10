Анатолий Гарбузов рассказал о юбилее московского разработчика решений для атомной промышленности

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов рассказал о юбилее НПП «Доза». Компания отмечает свое 35-летие 10 мая. Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, предприятие является лидером в области производства приборов и систем радиационного контроля. Его изделия используются на российских и зарубежных атомных электростанциях и ледоколах, а также в сфере здравоохранения.

«Москва — крупнейший индустриальный центр страны, где сосредоточены заводы и фабрики из более чем 20 отраслей промышленности. Свыше 700 столичных компаний развивают направление приборостроения на территории города. Среди них — НПП «Доза», ведущий разработчик и производитель решений для атомной энергетики и ядерной медицины. За 35 лет работы она создала масштабный парк оборудования радиационного контроля», - отметил столичный министр.

Он уточнил, что объекты атомной отрасли и предприятия оснащены более чем 1000 системами. Кроме того, в медицинских учреждениях используют порядка 16 тысяч дозиметров.

С 1991 года НПП вывело на рынок несколько решений, не имеющих аналогов в стране. Компания обеспечивает реализацию проектов полного цикла — от разработки до ввода в эксплуатацию. В числе ее проектов, например, создание систем контроля радиационной обстановки для Курской АЭС-2, АЭС «Аккую» в Турции и АЭС «Руппур» в Бангладеш. Выпуск новых изделий возможен благодаря развитой научно-производственной базе и активной поддержке города. При этом компания применяет передовые технологии и новейшие научные открытия.

НПП «Доза» ранее был присвоен статус промышленного комплекса. В результате предприятию доступны налоговые льготы. Плюс к этому его дочернее предприятие «Доза Тех» с прошлого года является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва». При содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства разработчик также привлек инвестиционный кредит на строительство и оснащение новых площадей.