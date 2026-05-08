«Поклонимся великим тем годам»: в Подмосковье росгвардейцы и кадеты возложили цветы к монументу «Скорбящая мать»

СОБР «Гюрза» и кадеты в Солнечногорске и Шатуре перед 9 Мая почтили память героев Фото: Предоставлено Росгвардией.

В преддверии Дня Победы сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области приняли участие в патриотической акции «Поклонимся». Мероприятие посвящено памяти героев Великой Отечественной войны, рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники отряда СОБР «Гюрза» во главе с командиром полковником полиции Денисом Дудниковым провели памятное мероприятие у монумента «Скорбящая мать» в Солнечногорске. Офицеры спецподразделения возложили цветы к подножию мемориала. Таким образом они отдали дань уважения солдатам и офицерам, которые не вернулись с полей сражений.

Сотрудники Шатурского отдела вневедомственной охраны присоединились к акции вместе с кадетами подшефного класса. Они возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза Федора Тимофеевича Жарова, чье имя носит образовательное учреждение. Росгвардейцы рассказали будущим защитникам правопорядка о боевом пути героя и о значении одного из главных праздников нашей страны.

«Сегодня наша цель — сохранить память и передать её подрастающему поколению. Мы помним и гордимся подвигом наших дедов и прадедов и учим этому наших ребят», — отметил сотрудник вневедомственной охраны старший сержант полиции Илья Л.

Акция «Поклонимся» проходит на всей территории Московской области. Она дает возможность вновь почувствовать живую связь поколений. Организаторы напоминают, что подвиг не уходит в прошлое, пока о нем говорят, помнят и передают дальше — от сердца к сердцу, от поколения к поколению.