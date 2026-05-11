Максим Ликсутов: В ОЭЗ «Технополис Москва» провели акции ко Дню Победы

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о проведенных в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» памятных мероприятиях, посвященных Дню Победы. В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы уточнили, что они состоялись на четырех производственных площадках столицы.

«В годы Великой Отечественной войны столичные предприятия работали круглосуточно. Только за период битвы за Москву заводы вернули в строй тысячу танков и бронемашин. Красная армия получила 87 миллионов снарядов и мин, собранных руками столичных рабочих. Каждый второй пистолет-пулемет и каждый восьмой самолет были произведены в Москве», - отметил заммэра.

Сотрудники управляющей компании и предприятий ОЭЗ «Технополис Москва» возложили цветы к братской могиле советских воинов рядом с площадкой «Алабушево», а также к мемориальному комплексу «Штыки» в Зеленограде.

В «Печатниках» цветы и венки к памятнику работникам предприятия принесли сотрудники вместе с советом ветеранов автозавода имени Ленинского комсомола.

Акцию «Особый маршрут» провели на четырех площадках ОЭЗ - «Алабушево», «Печатники», «Руднево» и «Толстопальцево». Там сотрудники предприятий вместе с приглашенными артистами исполняли песни военных лет.

На площадке «Печатники» 8 мая состоялась совместная акция с газетой «Комсомольская правда». Каждый работник получил репринт выпуска от 9 мая 1945 года и Георгиевскую ленточку. До 9 мая в ОЭЗ Москвы в онлайн-формате проходила акция «Бессмертный полк». На медиаэкранах в общественных пространствах ОЭЗ транслировали личные истории и портреты ветеранов Великой Отечественной войны из семейных архивов сотрудников.

Напомним, в этом году ОЭЗ «Технополис Москва» отмечает 20 лет со дня основания. Все начиналось как стартовая площадка для инновационных проектов. Сегодня это ключевой хаб промышленности страны и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России. В ОЭЗ находятся десять площадок. Их площадь в целом достигает более 430 гектаров. На них свои производства локализовали свыше 240 высокотехнологичных предприятий. Они представляют такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника. Там создано 30 тысяч высококвалифицированных рабочих мест.