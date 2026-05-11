Анатолий Гарбузов: Новый резидент откроет офис в бизнес-центре на юго-западе Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал о штаб-квартире крупного производителя товаров для дома и интерьера. Офис площадью 1400 квадратных метров разместится в строящемся бизнес-центре Level work Воронцовская на юго-западе столицы. Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, здание возводят в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) и программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).

«Программа МПТ позволяет формировать новые точки занятости рядом с жилыми районами и привлекать в город современные компании, работающие в различных отраслях. Так, в Обручевском районе продолжается строительство бизнес-центра общей площадью более 44 тысяч квадратных метров, где в дальнейшем разместится офис компании-производителя товаров для дома и интерьера», - отметил столичный министр.

Он добавил, что благодаря проекту в столице появятся дополнительно почти 1,5 тысячи рабочих мест.

Инвесторы в рамках МаИП могут на льготных условиях развивать коммерческие объекты, обязуясь создать новые рабочие места. Как рассказала министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, для строительства бизнес-центра в Обручевском районе инвестор получил от города в 2023 году почти 0,6 гектара на улице Академика Семенихина. Известно, что в здании высотой в 23 этажа разместят офисы на площади 23,2 тысячи квадратных метров. Под спортивный центр выделили более 14,3 тысячи «квадратов». Еще свыше 4,7 тысячи квадратных метров займут торговля, рестораны и фудкорт. А также создадут плоскостной паркинг на 178 машино-мест. По договору аренды здание должны построить не позднее 2028 года.

В нем будут разноформатные помещения с возможностью перепланировки и объединения. Благодаря этому компании смогут «настроить» пространство под свои задачи и формат работы.

Директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова отметила устойчивый интерес к бизнес-центру со стороны производственных компаний. В их числе предприятия из FMCG-сектора, рассматривающие его для размещения своих штаб-квартир. Среди преимуществ здания - удобная транспортная доступность и развитая инфраструктура, создающая комфортную рабочую среду для сотрудников и бизнеса.