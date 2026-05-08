График работы соцучреждений в Москве изменится в праздничные дни Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В столице с 8 по 10 мая изменится режим работы социальных учреждений. Это связано с праздничными днями. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Прием пациентов в поликлиниках будет вестись в сокращенном формате, но с обязательным присутствием дежурных врачей. Взрослые поликлиники 9 мая будут открыты с 9:00 до 16:00, в каждом учреждении горожане смогут обратиться к дежурным специалистам. Одиннадцатого мая организации работают с 9:00 до 18:00, а 10 мая — с 9:00 до 16:00.

Детские поликлиники 9 и 10 мая будут оказывать помощь на дому с 9:00 до 15:00. Вызвать специалиста можно через единую медицинскую справочную службу по номеру 122. А 11 мая с 9:00 до 15:00 можно будет либо вызвать врача на дом, либо прийти в поликлинику самостоятельно.

График работы взрослых и детских травматологических пунктов не изменится. Молочно-раздаточные пункты в праздники также сохранят привычный режим — с 6:30 до 15:00. Дежурные аптеки будут работать круглосуточно во все праздничные дни.

Читальные залы Главархива Москвы 8 мая будут открыты с 9:30 до 14:30. С 9 по 11 мая они закроются, а в остальные дни примут посетителей по обычному расписанию. В центрах московского долголетия 9 и 11 мая объявлены выходные. В другие дни учреждения работают по обычному графику.

Центры занятости населения «Моя работа» и «Моя карьера», центр «Профессии будущего», семейные центры и реабилитационные учреждения в майские праздники будут закрыты. Единый центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей 9, 10 и 11 мая не работает. В другие даты он принимает посетителей с 9:00 до 21:00 без выходных.

Центры госуслуг «Мои документы» 9 мая не будут принимать заявителей. В остальные дни расписание останется неизменным: районные отделения открыты с 8:00 до 20:00, флагманские центры и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.

Столичные дворцы бракосочетания и офисы ЗАГС в центрах «Мои документы» 8 мая работают в сокращенном режиме — с 9:00 до 17:00. 9, 10 и 11 мая эти организации будут закрыты. Однако подать заявление на регистрацию брака в праздничные дни можно онлайн через портал госуслуг и сайт mos.ru.

Большинство государственных ветеринарных клиник 8, 9, 10 и 11 мая будут принимать пациентов в обычном режиме. Контакт-центр госветслужбы, служба ветеринарной помощи на дому и Мосветстанция продолжат работать ежедневно и круглосуточно. Городские горячие линии в праздничные дни будут работать в обычном режиме.