Росгвардейцы провели патриотическое занятие со школьниками в Подмосковье Фото: Предоставлено Росгвардией.

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Шатурского отдела вневедомственной охраны провели урок мужества для школьников. Мероприятие также приурочили к юбилею Росгвардии и всероссийской акции «Наши семейные книги». Занятие прошло в подшефном классе школы №4, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кадеты поделились со стражами правопорядка историями о своих прадедах, которые сражались за Родину. Учащиеся вместе с росгвардейцами рассказывали о семейных подвигах и знакомились с уникальными фотографиями и документами из домашних архивов. Эти реликвии бережно хранятся в семьях и напоминают о трудных и значимых событиях прошлого.

Сотрудники Шатурского отдела вневедомственной охраны объяснили школьникам, что именно через такие архивы передаются ценности, патриотизм и чувство единства поколений. По их словам, сохраняя память о своих предках, люди не только чтут их подвиг, но и укрепляют духовную связь между поколениями, делая общество сильнее и сплоченнее.

В завершение встречи ребятам вручили юбилейную книгу Главного управления Росгвардии по Московской области. Издание выпущено к 10-летию со дня образования Росгвардии и 215-летию войск правопорядка. В книгу вошли фотографии самих участников мероприятия, что позволило каждому ребенку почувствовать себя частью общей истории.