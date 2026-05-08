Собянин сообщил об уничтожении уже 109 БПЛА, летевших на Москву

Еще два дрона ВСУ ликвидированы на подлете к Москве вечером 8 мая

Боевики ВСУ продолжают осуществлять попытки атак на Москву. Уже 109 беспилотников сбиты на подлете к столице России за сутки. О ликвидации БПЛА уведомил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере "Макс".

Он сообщил, что силы ПВО отразили налет еще двух дронов ВСУ вечером 8 мая. Беспилотники пытались атаковать Москву в течение всего дня. Регион подвергался налетам дронов несколько последних дней.

"Силами ПВО Минобороны уничтожено два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - оповестил Сергей Собянин.

С полуночи 8 мая вступило в силу приуроченное ко Дню Победы перемирие. Однако, по данным Минобороны, украинские боевики нарушили режим прекращения огня уже более 1630 раз. ВС РФ отвечают зеркально на провокации врага.