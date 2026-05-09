Ограничения на работу мобильного интернета в Москве сняты

Временные ограничения мобильного интернета в Москве, которые связаны с обеспечением безопасности во время празднования Дня Победы, сняты. Как сообщили представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, домашний интернет и Wi-Fi работают в штатном режиме.

«Операторы связи восстанавливают доступ абонентов к привычным сервисам. Пока работает белый список сайтов, с 13:00 все ресурсы будут доступны в полном объеме», - рассказали в ведомстве.

Соответствующие ограничения вводятся на территории России в том случае, если есть угроза безопасности, в том числе, опасности БПЛА, напомнили в Минцифры. Ограничения мобильного интернета «позволяют снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам».

Как KP.RU писал ранее, в конце апреля 2026 года Минцифры расширило «белые списки». Теперь без мобильного интернета могут работать более 500 сервисов и ресурсов.