Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 мая 2026 9:37

Ограничения на работу мобильного интернета в Москве сняты

Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности во время празднования Дня Победы
Елизавета БУБНОВА
Ограничения на работу мобильного интернета в Москве сняты

Ограничения на работу мобильного интернета в Москве сняты

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Временные ограничения мобильного интернета в Москве, которые связаны с обеспечением безопасности во время празднования Дня Победы, сняты. Как сообщили представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, домашний интернет и Wi-Fi работают в штатном режиме.

«Операторы связи восстанавливают доступ абонентов к привычным сервисам. Пока работает белый список сайтов, с 13:00 все ресурсы будут доступны в полном объеме», - рассказали в ведомстве.

Соответствующие ограничения вводятся на территории России в том случае, если есть угроза безопасности, в том числе, опасности БПЛА, напомнили в Минцифры. Ограничения мобильного интернета «позволяют снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам».

Как KP.RU писал ранее, в конце апреля 2026 года Минцифры расширило «белые списки». Теперь без мобильного интернета могут работать более 500 сервисов и ресурсов.