Москвичке стало плохо за рулем и она врезалась в японский ресторан возле МГУ

Оказалось, что водителю стало плохо Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ужин в японском ресторане на Университетском проспекте для некоторых посетителей 10 мая закончился легким шоком - прозвучал резкий удар, панорамное окно треснуло и стало видно бампер. Белый кроссовер врезался во входную группу заведения. Посетители подумали, что женщина водитель перепутала педали газа и тормоза, когда парковалась перед рестораном. Кто-то стал шутить, что возможно это недовольный клиент. Однако, оказалось, что водителю стало плохо.

- Предварительно установлено, что водителю стало плохо за рулем и он совершил наезд на препятствие, - рассказали в Госатоинспекции Москвы.

Водитель и находившиеся гости в ресторане не пострадали в результате дорожной аварии.

- Мы продолжаем работать, пострадавших нет, все хорошо. ЧП не повлияло на нашу работу, мы обслуживаем клиентов, а машину уже убрали, - рассказали KP.RU в ресторане. - Ущерб и все оценки будут после заключений правоохранительных органов.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.