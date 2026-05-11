Владимир Ефимов: В начале 2026 года в Москве вдвое выросли темпы строительства и ввода жилья по реновации

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о построенном и введенном в столице жилье по реновации.

«За первый квартал этого года в столице построили и сдали в эксплуатацию 12 домов в рамках реализации программы реновации общей жилой площадью свыше 168 тысяч квадратных метров. Это вдвое больше аналогичных показателей за первые три месяца 2025 года», - отметил заммэра.

Он уточнил, что ускорение темпов строительства домов по реновации позволяет быстрее предоставить современное жилье всем участникам программы.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, в новостройках оборудовали более 2,9 тысячи квартир с чистовой отделкой.

Новые квартиры обычно по метражу превосходят прежнее жилье. Построенные по реновации дома находятся в привычных для горожан районах, по возможности неподалеку от старых домов. То есть инфраструктура для них останется такой же, как раньше.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что в первом квартале новые жилые комплексы по реновации появились в четырех округах. В их числе - Юго-Восточный, Северо-Восточный, Восточный и Южный. Переселенцам полагается бесплатная услуга суперсервиса “Переезд по программе реновации”. При этом выделяются машина и грузчики.

На каждом этапе за возведением новостроек по реновации следит Мосгосстройнадзор. На 12 площадках инспекторы “Контроля Москвы” в целом провели около 100 выездных проверок.

При подготовке проектов новых домов создают удобства для всех жителей. В зданиях и в благоустроенных около них дворах создают безбарьерную среду. Как уточнили в Градостроительном комплексе Москвы, в каждой новостройке есть лифты.

За прошлый год Московский фонд реновации вышел на первое место в рейтинге по объему ввода жилья среди компаний-застройщиков столицы и всей России. По реновации в целом возвели в 2025 году 119 домов. Их жилая площадь - около 2,3 миллиона квадратных метров. Там находится в совокупности более 35 тысяч квартир. Новые дома построили в каждом округе Москвы.

О сданном по реновации новом доме в Алексеевском районе столицы ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.