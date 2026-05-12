Владимир Ефимов: Новый образовательный комплекс в Даниловском районе Москвы построен более чем наполовину

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства

Подробнее о строящемся в городе еще одном образовательном комплексе рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Его адрес: Дубининская улица, владения 69/1 и 69/2.

«В Даниловском районе столицы строят образовательный комплекс для 720 учеников и 175 воспитанников. В здании общей площадью более 13,5 тысячи квадратных метров завершаются устройство кровли и внутренняя кладка стен, продолжаются фасадные работы и остекление, монтаж инженерных систем», - отметил заммэра.

Он уточнил, что специалисты приступили к отделке помещений и благоустройству территории. Возведение объекта завершили более чем на 50 процентов.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса, после окончания всех работ объект передадут в столичную систему образования.

В здании разместят два разноэтажных блока. На трех этажах одного из них будет работать детсад, рассчитанный на семь групп. Там откроют музыкальный и физкультурный залы. Четырехэтажный блок займет школа. В ней обустроят два многофункциональных многосветных пространства, медиатеку с зонами для групповой работы, специализированные кабинеты, инженерный и академический лабораторно-исследовательские комплексы. Кроме того, для школьников появится ИТ-полигон, рассчитанный на проведение практических занятий. Здание внешне будет похоже на раскрытую книгу. Фасады украсят при помощи архитектурного освещения, сделав, в том числе, световые акценты на откосах окон.

В Департаменте градостроительной политики Москвы уточнили, что благодаря использованным архитектурным решениям уменьшат уровень шума в застроенном квартале. Здание оснастят системами навесных вентилируемых фасадов с фрагментами из металлокассет. В кабинетах поставят светопрозрачные перегородки со стороны коридоров, а также остекленные двери. В местах отдыха сделают широкие подоконники, которые можно будет использовать как лаунж-зоны.

Во время комплексного благоустройства около здания высадят деревья, кустарники, разобьют газоны. Как рассказали в Градостроительном комплексе Москвы, там появятся игровые площадки и теневые навесы.

Социальная инфраструктура находится в столице под особым вниманием по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Мосгосстройнадзор провел на стройплощадке будущего комплекса три выездные проверки.

Напомним, ранее о том, что одобрена архитектурная концепция детсада и школы в Москворечье-Сабурове, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.