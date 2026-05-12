НовостиПроисшествия12 мая 2026 6:22

В Мытищах мальчик на квадроцикле сбил девочку-подростка

16-летняя девочка попала в больницу после наезда на нее квадроцикла под управлением 7-летнего ребенка
Мила ГЕНЬ
В городском округе Мытищи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя квадроцикла. В результате аварии пострадала девочка-подросток, которую госпитализировали с травмами. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью.

Инцидент случился 11 мая около одного из домов на улице Северной в поселке Вешки. По предварительным данным, мальчик 2018 года рождения находился за рулем квадроцикла. Он не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, после чего совершил наезд на девочку 2009 года рождения.

Пострадавшая получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение в установленном законом порядке.