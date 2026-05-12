На юго-западе Москвы пенсионер скончался от перелома гортани

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 68-летнего мужчины на юго-западе столицы. Пенсионера обнаружили с переломом гортани в квартире на улице Обручева. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

12 мая из квартиры жилого дома в одну из городских больниц доставили пожилого мужчину с серьезными телесными повреждениями. Среди травм врачи зафиксировали перелом гортани. Несмотря на все усилия медиков, спасти пациента не удалось.

По факту случившегося Гагаринский межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку. Дело квалифицировано по признакам преступления, предусмотренного статьей об убийстве. В настоящее время сотрудники СК проводят осмотр места происшествия и опрашивают очевидцев.

Предварительно установлено, что смертельные повреждения пожилому мужчине нанес его собственный сын. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.