В Москве осудили группу, легализовавшую 2500 иностранцев через фиктивные браки

В Москве вынесли приговор участникам преступной группы, которая организовала канал нелегальной миграции через фиктивные браки и подложное отцовство. Злоумышленники действовали на территории шести регионов России и помогли получить документы не менее 2,5 тыс. выходцев из стран Центральной Азии. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России.

Совокупный доход преступников от противоправной деятельности составил не менее 300 млн рублей. В состав группы входили руководители и сотрудники региональных подразделений ЗАГС. С 2019 года они легализовали иностранцев через фиктивные браки с гражданками России и ложное установление отцовства над несовершеннолетними.

ФСБ во взаимодействии с МВД пресекла деятельность 20 участников преступной группы в период с 2021 по 2023 год. Расследование уголовного дела продолжалось более двух лет. За это время на территории Московской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Тверской и Ярославской областей провели свыше 750 следственных действий.

В Москве прекратили работу крупной лаборатории, где изготавливали поддельные документы. Там изъяли технические средства, бланки, штампы и печати государственных органов. Троицкий районный суд Москвы признал участников группы виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Суд приговорил преступников к лишению свободы на сроки от 3 до 6 лет. В качестве дополнительного наказания им назначили штрафы от 30 тыс. до 800 тыс. рублей. Кроме того, совместно с органами внутренних дел аннулировали более 250 разрешений на временное проживание и видов на жительство, выданных иностранцам на основании подложных документов.