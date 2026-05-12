Садовое кольцо в Москве перекроют 16 мая для проведения мотофестиваля

Внешнюю сторону Садового кольца в Москве временно перекроют для автомобилей в субботу, 16 мая. Ограничения связаны с проведением ежегодного мотофестиваля. Об этом сообщает столичный департамент транспорта со ссылкой на ТАСС.

Движение будет остановлено с 12:50 по всей внешней стороне Садового кольца. Также перекроют ряд других центральных улиц и набережных. В список попали улицы Косыгина, Большая Дорогомиловская и Смоленская, Воробьевское шоссе, Бережковская набережная, Бородинский мост и съезды с него в сторону набережной Тараса Шевченко.

Автомобилистов предупреждают, что движение возобновят по мере прохождения мотоколонны. Кроме того, с 14 по 17 мая будут действовать дополнительные ограничения на Университетской площади и улице Косыгина. Там перекрытия будут вводиться в разное время в зависимости от дня.