Владимир Ефимов: Благодаря опубликованным в апреле проектам КРТ в Москве построят свыше 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал об опубликованных проектах комплексного развития территорий (КРТ) в столице.

«В рамках опубликованных в апреле этого года 18 новых проектов КРТ в столице планируется преобразить еще около 80 гектаров депрессивных площадок. В результате редевелопмента в разных районах Москвы построят более 1,4 миллиона квадратных метров современной недвижимости», - отметил заммэра.

Он уточнил, что при этом подавляющий объем – почти 900 тысяч квадратных метров – придется на объекты общественно-деловой и промышленно-производственной инфраструктуры.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса, реализация новых проектов КРТ позволит создать более 6,8 тысячи дополнительных рабочих мест.

Проекты КРТ, которые были опубликованы в апреле, касаются 18 районов Москвы. Среди них: Косино-Ухтомский, Северное Измайлово, Кузьминки, Люблино, Печатники, Текстильщики, Бабушкинский, Лосиноостровский, Ростокино, Академический, Теплый Стан, Можайский, Силино, Тверской, Даниловский, Москворечье-Сабурово, Нагатинский Затон и Царицыно.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что в рамках шести проектов появятся новые дома по реновации. Их площадь в целом составит 230 тысяч квадратных метров. Эти новостройки возведут в пяти районах столицы. В их числе: Бабушкинский, Академический, Можайский, Кузьминки и Северное Измайлово.

Благодаря трем проектам КРТ новые высокотехнологичные производства разместят в Силине, Москворечье-Сабурове и Ростокине. Около сооружения на Каширском шоссе также построят многоуровневый паркинг, в Ростокине – физкультурно-оздоровительный комплекс.

Напомним, бывшие промзоны, земли с неэффективным использованием и площадки без застройки превращаются в результате программы КРТ в комфортные городские кварталы. Москва на разных этапах прорабатывает и реализует уже 421 проект КРТ. Их общая площадь достигает более 4,5 тысячи гектаров. Программу выполняют по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.