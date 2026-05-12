Назван самый популярный в Москве возраст женихов и невест

Столичные пары в 2026 году чаще всего вступают в брак в возрасте от 23 до 30 лет. Об этом ТАСС сообщила начальник московского управления ЗАГС Светлана Уханева. По ее словам, именно на этот возрастной промежуток приходится пик свадебной активности в городе.

В пресс-службе ведомства уточнили детали статистики. Девушки в этом году выходят замуж преимущественно в возрасте от 23 до 28 лет, тогда как мужчины женятся немного позже — от 25 до 30 лет. Самый популярный возраст у невест — 26 лет, а у женихов — 28 лет.

Самым массовым по количеству заключенных браков с начала года стал союз 23-летних супругов. Чаще всего в Москве в 2026 году женятся именно 23-летние женихи и 23-летние невесты.