Владислав Овчинский: 20 старых домов в Можайском районе снесли по программе реновации

Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики.

Масштабное обновление в районе Можайский набирает обороты. С тех пор как в столице стартовала программа реновации, в районе демонтировано 20 жилых домов. Об этом рассказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

На месте, где еще недавно стояли старые пятиэтажки, в скором времени вырастут современные новостройки.

Оказывается, первые квартиры по реновации в Можайском районе начали давать еще в 2018 году. Как уточнил Владислав Овчинский, первыми «ласточками» стали жилые комплексы на улице Красных Зорь (дом 59Б) и на Гжатскойулице (дом 16, корпус 1). Сегодня для переселенцев уже подготовили и передали под заселение 11 новостроек.

«Расселение затронуло 39 домов, из них 20 снесены. Всего по действующей программе реновации в районе предстоит расселить 148 старых домов. Новое жилье получат порядка 25,3 тысячи человек», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Напомним, В Москве программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она затронет около миллиона жителей столицы, а под снос и расселение попадет 5176 домов. Ранее мэр Москвы дал поручение ускорить темпы в два раза — и строители стараются не подводить.

Если вы сами участвуете в программе или просто следите за обновлениями, вся самая свежая и точная информация есть на портале mos.ru. Там же можно найти подробности о планировках квартир и о том, как идет строительство в каждом конкретном доме.