Бывший главред журнала «Эхо планеты» Валентин Василец погиб в Москве

На юго-западе столицы обнаружено тело бывшего главного редактора журнала «Эхо планеты» Валентина Васильца. Трагедия произошла на улице Крупской, мужчина выпал из окна. Об этом 12 мая сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

По словам сиделки покойного, Василец страдал деменцией и тяжело переживал смерть супруги. Жена журналиста ушла из жизни в конце апреля, что стало для него тяжелым ударом. Валентин Василец долгое время работал в международной журналистике и был ветераном ИТАР-ТАСС. Пост главы «Эхо планеты» он занимал в конце 1990-х годов.