Анатолий Гарбузов: Московские производители продуктов питания и напитков представят свою продукцию в Казахстане

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов рассказал о проведении с 13 по 15 мая в Астане бизнес-миссии московских экспортно ориентированных предприятий. Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, компании проведут деловые встречи с потенциальными заказчиками.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город системно поддерживает промышленников с экспортным потенциалом. Казахстан — один из ключевых рынков сбыта столичной продукции. В прошлом году поставки увеличились на 38,5 процента по сравнению с 2024 годом», - отметил столичный министр.

Он уточнил, что особым спросом там пользуются продукты питания. Переговоры с зарубежными партнерами в рамках бизнес-миссии на международной выставке Interfood в Астане позволят столичным компаниям расширить сотрудничество. В них примут участие четыре производителя из Москвы.

В их числе — представители завода «Карат», ведущего производителя плавленых и творожных сыров, зерненого творога. Эти товары уже представлены в торговых сетях крупных городов Казахстана. Теперь планируется расширение дистрибуции на все регионы государства.

Участниками переговоров также станут представители «Очаково», крупнейшего производителя натуральных напитков в России. Они широко представлены на внутреннем рынке. Плюс ко всему с успехом поставляются в более чем 30 стран мира, в том числе Китай, ОАЭ и государства СНГ.

В бизнес-миссии участвуют и другие столичные производители. Например, Холдинг «Коломенский», выпускающий свежую хлебобулочную, кондитерскую продукции, а также быстрозамороженные изделия и готовую еду. Компания активно развивает экспорт своих изделий на рынок Китая.

Еще один участник переговоров - зеленоградская кондитерская фабрика «Монетный Двор Универс», производящая шоколадные монеты, медали, фигурки и плитки. Ранее фабрика при поддержке города уже поставляла свои товары в Казахстан и Китай.

Мероприятие проводится центром поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности «Моспром». Он берет на себя затраты на организацию и проведение встреч и переговоров с зарубежными партнерами. Кроме того, столичным экспортерам активно оказывает помощь государство. В частности, в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт» предлагается целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки, а также действует цифровая платформа «Мой экспорт».