Пьяный москвич устроил ночной дебош на территории школы Фото: Предоставлено Росгвардией.

На северо-западе столицы сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, который пробрался на территорию учебного заведения. Тревожный сигнал поступил с охраняемого объекта — школы на проезде Стратонавтов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили неизвестного мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Нарушитель перелез через забор и проник во внутренний двор школы. На законные требования покинуть территорию он не реагировал и отказывался уходить.

Задержанный не смог внятно объяснить причину своего поступка. Им оказался 24-летний москвич. Стражи правопорядка доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.