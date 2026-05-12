В Подмосковье росгвардейцы и кадеты высадили 20 туй в честь героев ВОВ Фото: Предоставлено Росгвардией.

Сотрудники Подольского и Одинцовского отделов вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области присоединились к патриотической акции «Сад памяти». Мероприятие организовали на территории школы №18 имени Подольских курсантов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В акции приняли участие представители администрации школы, учителя и кадеты. Все вместе они высадили 20 саженцев туи. Живые насаждения стали символом памяти о погибших героях, которые отдали свои жизни за свободу и независимость Родины.

Совместная работа стала данью уважения подвигу защитников Отечества. Это также важный вклад в сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Патриотическая инициатива «Сад памяти» направлена на увековечивание имен героев Великой Отечественной войны и объединяет представителей силовых структур, образовательных организаций и молодежь.