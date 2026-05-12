Владимир Ефимов сообщил о выделении городом с 2024 года свыше 138 гектаров земли под социальные МаИП

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о выделенной городом земле для инвесторов и застройщиков под масштабные инвестиционные проекты (МаИП) для развития социальной инфраструктуры.

«Город работает над улучшением социальной инфраструктуры, выделяя значительные объемы земли для реализации масштабных инвестиционных проектов в этой сфере. С 2024 года инвесторам и застройщикам было предоставлено более 138 гектаров для реализации 58 социальных МаИП», - отметил заммэра.

Он уточнил, что предусмотрено строительство 16 объектов спорта, 10 – здравоохранения и 4 – культуры. Кроме того, в столице выделили участки для реализации 26 масштабных инвестиционных проектов в сфере образования.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы, в Москве также построят административные здания для городских и социальных служб. Каждый из этих объектов будет играть важную роль в повышении качества жизни москвичей, обеспечивая доступ к необходимым услугам, подчеркнул заммэра.

Благодаря проектам жители получат все необходимое - от новых детсадов и школ до спорткомплексов и медучреждений. Как рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества столицы Екатерина Соловьева, выделенная городом земля под МаИП находится во всех округах Москвы.

«Реализация восьми проектов уже завершена. Еще 50 находятся на различных стадиях. Например, в Молжаниновском районе столицы в составе жилого комплекса возводят школу на 1575 мест», - сообщила столичный министр.

Она добавила, что на Ленинградском шоссе под это здание было выделено 4,6 гектара. В школе разместят универсальные учебные кабинеты, а также специализированные – для изучения иностранных языков, физики, химии и других предметов. Для учеников младших классов обустроят игровые, в которых можно будет разместить, при необходимости, спальные места.

На Мосфильмовской улице в Раменках более чем 2,8 гектара займет многофункциональный медцентр. В нем взрослые и дети смогут получить стационарную и амбулаторную помощь. В Градостроительном комплексе Москвы уточнили, что рядом находится крупный жилой микрорайон и городская инфраструктура.

А в районе Ново-Переделкино построят спортивный кластер. Для этого город выделил 0,63 гектара. В целом площадь строений составит 3,4 тысячи квадратных метров.

Для новых детсада и школы в Москворечье-Сабурове одобрена архитектурная концепция. Об этом ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.